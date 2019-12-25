В Ленобласти началась вакцинация диких животных против бешенства

Антирабическая приманка доставляется в лесные массивы, места скопления твёрдых бытовых отходов и на территории особо охраняемых природных объектов.

В Ленобласти ветеринары приступили к раскладке вакцины против бешенства диких плотоядных животных. Антирабическая приманка доставляется в лесные массивы, места скопления твёрдых бытовых отходов и на территории особо охраняемых природных объектов.

Вакцина – это брикет-приманка бурого цвета, изготовленная из съедобных для животных продуктов. Внутри заключена капсула с вакциной "Рабистав". Она содержит живой штамм вируса бешенства "РВ-97". Оральная вакцина безопасна и безвредна для человека, окружающей среды и всех видов животных, в том числе уже раннее вакцинированных против бешенства. Иммунитет после поедания приманки формируется через 21 день.





При проведении вакцинации стоит задача максимально охватить весь ареал обитания диких животных. Для этого ветеринары используют квадроциклы, болотоходы. В самые отдаленные уголки вакцина доставляется малой авиацией.

Фото: ВКонтакте/ Управление ветеринарии Ленинградской области