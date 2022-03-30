В результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке погиб человек

В результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины в жилой дом в Донецке погиб человек. Об этом рассказали в территориальном штабе по обороне Донецкой народной республики. Известно, что кроме одной жертвы трагедии также есть четверо пострадавших мирных жителей. Они получили травмы из-за обрушения крыши здания после обстрела украинскими силовиками.
По данным МЧС ДНР из дома по ул. Пинтера были эвакуированы 29 человек, из них двое — дети. Один полуторагодовалый ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения города.
пост в ТГ территориального штаба ДНР
Официальное представительство ДНР в СЦКК объявило о том, что артиллерия противника рано утром 20 марта выпустила по Кировскому району Донецка десять 122-миллиметровых снарядов. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил журналистам сведения о том, что в результате обстрела обрушились девятый и частично восьмой этажи здания.
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на Посольство РФ в Варшаве.
Фото и видео: Telegram / ТГ территориального штаба ДНР
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