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В результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке погиб человек

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Пострадали еще четверо гражданских.

В результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины в жилой дом в Донецке погиб человек. Об этом рассказали в территориальном штабе по обороне Донецкой народной республики. Известно, что кроме одной жертвы трагедии также есть четверо пострадавших мирных жителей. Они получили травмы из-за обрушения крыши здания после обстрела украинскими силовиками.

По данным МЧС ДНР из дома по ул. Пинтера были эвакуированы 29 человек, из них двое — дети. Один полуторагодовалый ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения города.

пост в ТГ территориального штаба ДНР

Официальное представительство ДНР в СЦКК объявило о том, что артиллерия противника рано утром 20 марта выпустила по Кировскому району Донецка десять 122-миллиметровых снарядов. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил журналистам сведения о том, что в результате обстрела обрушились девятый и частично восьмой этажи здания.

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на Посольство РФ в Варшаве.

Фото и видео: Telegram / ТГ территориального штаба ДНР

Теги: всу, донбасс, донецк, обстрел
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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