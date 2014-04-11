Неизвестные облили здание краской.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на Посольство РФ в Варшаве. Соответствующей информацией с журналистами в видеообращении поделилась официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. В надзорном ведомстве уточнили, что неизвестные вандалы облили краской здание дипломатической миссии. Своими действиями преступники повредили фасад дома.

Напомним, что ранее Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению провести доследственную проверку по факту инцидента с российским флагом в Эстонии. В местном городе Тарту неустановленные личности сорвали государственный флаг России со здания канцелярии посольства. В заявлении посольства произошедшее упоминалось как "очередной акт вандализма".

СК России возбуждено еще два уголовных дела по фактам обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России