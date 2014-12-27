СК России возбуждено еще два уголовных дела по фактам обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР

Светлана Петренко раскрыла подробности расследования.

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующей информацией с журналистами поделилась в обращении на YouTube-канале надзорного ведомства официальный представитель Светлана Петренко. Она пояснила, что расследования касаются части 1 статьи 346 УК РФ за жестокое обращение с мирными гражданами а также использование средств и методов в рамках вооруженного конфликта, которые запрещены международными нормами.

В СК РФ напомнили о том, что с 27 по 28 марта военнослужащие ВСУ и других местных военизированных формирований выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих командиров от Министерства обороны Украины. Петренко добавила, что солдаты нарушили положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны (документ принят в Женеве 12 августа 1949 года), а также требования Дополнительного протокола II к ней

Светлана Петренко пояснила, что сторона противника умышленно произвела массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданской инфраструктуре. Инциденты фиксировались в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Мариуполе, Степном и Волонтеровке, Первомайске, Михайловке. Были повреждены жилые здания, хозяйственные постройки, больница и объекты. Жертвами обстрела ВСУ в селе Степном стали мирные жители. Погибли мужчина и женщина, которые не принимали участие в конфликте.

Председатель СКР поручил расследовать обстоятельства применения насилия к священнику на Украине.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России