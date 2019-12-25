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В результате нападения на севере Сирии двое турецких военных погибли
Сегодня, 14:34
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В результате нападения на севере Сирии двое турецких военных погибли

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Ранено еще три человека.

В результате нападения на севере Сирии двое турецких военных погибли. Об этом рассказали представители Минобороны страны. Еще трое военнослужащих пострадали из-за атаки неизвестных в провинции Идлиб.  Трагедия зафиксирована утром 11 сентября.

В зоне деэскалации погибли два наших военнослужащих. Ранения также получили еще трое военных, они были доставлены в госпиталь.

пресс-служба Минобороны Турции

Местные журналисты из издания Yeni Safak полагают, что за нападением стоят представители сепаратистской организации "Рабочая партия Курдистана". Зона деэскалации в Сирии сформирована в 2017 году.т Туда отправлены боевики, которые отказались сложить оружие после вооруженных операций в Восточной Гуте под Дамаском. С марта 2020 года на территории действует режим прекращения стрельбы. Несмотря на это в регионе регулярно нарушается перемирие.

Российский военный погиб при подрыве бронемашины в Сирии.

Фото: Twitter / T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Теги: турция
Категории: Новости Сирии, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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