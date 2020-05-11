В результате инцидента на военно-морских учениях в Иране погибли 19 человек

Об инциденте сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.

В результате инцидента на военно-морских учениях в Иране погибло по меньшей мере 19 человек, 15 пострадали. По данным телерадиовещательной корпорации IRIB со ссылкой на Минобороны, судно, которое попало в аварию, доставлено в морской порт для проведения техосмотра.

В Минобороны пока не подтвердили основную версию происшествия. Предполагается, что во время маневров на учениях иранское судно могла поразить ракета, по ошибке выпущенная с дружественного корабля.

Ранее мы сообщали о том, что Россия выступила против оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что страна выступает против продления американских санкций.

Видео: Twitter/Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوای