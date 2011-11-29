В результате атаки в провинциях Риф-Дамаск и Хомс ПВО Сирии уничтожили 22 ракеты

Среди сирийских военнослужащих никто не пострадал.

Сирийские войска противовоздушной обороны ликвидировали 22 из 24 ракет, выпущенных истребителями Израиля в провинциях Риф-Дамаск и Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Комплексы российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" нанесли удар по ракетам, направленным из Ливана, 19 августа примерно в 23:00. Среди сирийских военнослужащих никто не погиб. Разрушений значимых объектов тоже не произошло.

Напомним, что израильские ВВС начали атаку в ночь на пятницу. В провинциях Дамаска и Хомска, где расположены склады с оружием, увидели ракетные удары. Сирийские военные дали ответ противнику.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Израиль нанес ракетный удар по сирийской территории.

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