СМИ: Израиль нанес ракетный удар по сирийской территории

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

Взрывы слышны в Сирии недалеко от границы с Израилем, сообщило агентство SANA. По данным СМИ, взрывы произошли в провинции Эль-Кунейтра, граничащей с Израилем и Ливаном, их причиной стал обстрел со стороны Израиля.

Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что армия Израиля подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль.

Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения об ударе.

В начале августа Израиль поразил военные объекты ХАМАС в Газе в ответ на шары со взрывчаткой.

Видео: Twitter/syriapostnew1, freeehsem