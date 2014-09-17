Израиль поразил военные объекты ХАМАС в Газе в ответ на шары со взрывчаткой и горящими веществами. Об этом рассказали представители армии ЦАХАЛ. В ночь на 7 августа истребители атаковали пусковую ракетную установку в палестинском анклаве. Она была установлена в непосредственной близости от гражданских объектов. Также ЦАХАЛ напал военный лагерь радикалов.
В ответ на непрерывные запуски шаров с горючими веществами и взрывчаткой с целью поджогов из Газы в Израиль в течение всего дня в пятницу истребители Армии обороны Израиля ночью нанесли удары.
пресс-служба ЦАХАЛ
Государственная радиостанция еврейского государства Kan объяснила, что в сельскохозяйственных районах у государственной границы с палестинским сектором 6 августа в результате поджогов произошли четыре пожара. Такое радикальные действия со стороны Газы нанесли ущерб зданиям региона.
Армия Израиля подтвердила нанесение ударов ВВС по целям в Ливане в ответ на запуск ракет.
Фото: Pixabay.com
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