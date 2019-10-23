В резком росте доходов россиян усомнились экономисты

Специалисты считают, что другие показатели говорят об обратном.

Российские экономисты усомнились в данных Росстата, которые говорят о росте реальных предполагаемых доходов населения. Об этом сообщили в РБК. Ранее специалисты Росстата заявили, что у жителей страны наблюдается "взрывной рост" реальных доходов. За третий квартал 2019-го показатель достиг 7,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 годом.

Статистика вызывает сомнения специалистов, так как не соотносится с другими макроэкономическими показателями. В частности, в России зафиксированы замедление оборота розничной торговли и снижение среднего чека. Оценивать данные предлагают по первичным сведениям налоговой, но у Росстата доступа к ним нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop