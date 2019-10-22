Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Аналитики изучили зарплаты в 2013 и 2019 годах.

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России. Об этом сообщили в RT со ссылкой на результаты опроса. За последние пять лет лидируют отрасли культуры, спорта и организации отдыха. В данных направлениях сотрудники стали получать на 74% больше денег, в среднем - почти 43,9 тысяч рублей.

На второй позиции располагаются специалисты в сельском и лесных хозяйствах - 73% с ЗП до 28,1 тысяч рублей. В топ-три вошла отрасль здравоохранения и социальных услуг, средняя ЗП возросла с 24,5 до 40 тысяч рублей. Далее в списке представители СМИ, связи и информационной работы. Их заработная плата увеличилась в среднем с 42,2 до 67,8 тысяч рублей. На следующей строчке профессионалы, занимающиеся добычей полезных ископаемых. По сравнению с 2013 годом, рост денежного поощрения составил 54% и вырос с 51,1 до 83,2 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат заявил о росте реальных доходов населения.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop