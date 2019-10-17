Росстат заявил о росте реальных доходов населения

Рост наблюдается после двух кварталов падения статистики.

Как рассказали в пресс-службе Росстата, в годовом выражении реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3%.

Причиной роста стало повышение дохода граждан от трудовой деятельности, доля которого составила 76,9% в структуре доходов населения за III квартал текущего года.

Средние доходы на душу населения на 7,8% в сравнении с прошлым годом. Рост соцвыплат превысил уровень инфляции – 6,3%. Реальные располагаемые доходы россиян за этот же период выросли на 3%. Денежные доходы россиян выросли на 7,8% и составили до более 35 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, как Минэк предложил максимальный рост налогов на малый бизнес за последние пять лет. Эксперты считают, что это заставит ряд предпринимателей в сфере торговли уйти с рынка.

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