Минэк предложил максимальный рост налогов на малый бизнес за пять последние лет

Эксперты считают, что это заставит ряд предпринимателей в сфере торговли уйти с рынка.

Министерство экономического развития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и торговый сбор на 4,9%. Ранее рост налогов был меньше и составлял 2,5%. Об этом написали в РБК.

Отмечается, что ведомство каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов на следующий год. Это необходимо для вычисления ежегодной индексации налогов для малого бизнеса.

В 2020 году министерство предложило установить для ЕНВД коэффициент 2,009, для торгового сбора — 1,382, а для патентов — 1,592.

Стоит отметить, что повышение показателя налога превышает рост инфляции примерно на 0.2%. Эксперты считают, что это заставит ряд предпринимателей в сфере торговли уйти с рынка.

Фото: pixabay