Минэк предложил максимальный рост налогов на малый бизнес за пять последние лет

Министерство экономического развития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и торговый сбор на 4,9%. Ранее рост налогов был меньше и составлял 2,5%. Об этом написали в РБК.
Отмечается, что ведомство каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов на следующий год. Это необходимо для вычисления ежегодной индексации налогов для малого бизнеса.
В 2020 году министерство предложило установить для ЕНВД коэффициент 2,009, для торгового сбора — 1,382, а для патентов — 1,592.
Стоит отметить, что повышение показателя налога превышает рост инфляции примерно на 0.2%. Эксперты считают, что это заставит ряд предпринимателей в сфере торговли уйти с рынка.
Фото: pixabay
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они и так уже сделали, они как всегда в своём репертуаре...
анонист успокойся никто с рынка не уйдет и с кайлом на траншею тоже желающих очереди большой не будет
Козленыш сегодня себе и второму жулика бабосики проиндексировать, а на людей и малый бизнес болт забили, решили похоже вообще все уничтожить, хотя и так уже ничего не осталось! Брехуны, пустотрепы, предатели народа!
все не нажрутся... всего им мало!!!! народ в нищете!!!!!!!!!
суки....надо всем собраться предпринимателям ....и мин.эк...сжечь....
Кого же будут душить , когда МБ окончательно загнобят?
и как жить дальше???