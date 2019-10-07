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Сегодня, 19:18
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Rybka123
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Минэк предложил максимальный рост налогов на малый бизнес за пять последние лет

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Эксперты считают, что это заставит ряд предпринимателей в сфере торговли уйти с рынка.

Министерство экономического развития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и торговый сбор на 4,9%. Ранее рост налогов был меньше и составлял 2,5%. Об этом написали в РБК.

Отмечается, что ведомство каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов на следующий год. Это необходимо для вычисления ежегодной индексации налогов для малого бизнеса.

В 2020 году министерство предложило установить для ЕНВД коэффициент  2,009, для торгового сбора — 1,382, а для патентов — 1,592.

Стоит отметить, что повышение показателя налога превышает рост инфляции примерно на 0.2%. Эксперты считают, что это заставит ряд предпринимателей в сфере торговли уйти с рынка.

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 20:02

они и так уже сделали, они как всегда в своём репертуаре...

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 20:06

анонист успокойся никто с рынка не уйдет и с кайлом на траншею тоже желающих очереди большой не будет

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Аноним
Сегодня 19:56

Козленыш сегодня себе и второму жулика бабосики проиндексировать, а на людей и малый бизнес болт забили, решили похоже вообще все уничтожить, хотя и так уже ничего не осталось! Брехуны, пустотрепы, предатели народа! 

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Аноним
Сегодня 19:59

все не нажрутся... всего им мало!!!! народ в нищете!!!!!!!!!

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Аноним
Сегодня 19:48

суки....надо всем собраться предпринимателям ....и мин.эк...сжечь....

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Аноним
Сегодня 19:43

Кого же будут душить , когда МБ окончательно загнобят?

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Аноним
Сегодня 19:46

и как жить дальше???

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