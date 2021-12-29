В ресторанном комплексе под Зеленоградом произошел пожар

Площадь горения составляет 600 квадратных метров.

Под Зеленоградом произошел пожар в ресторанном комплексе "Раздолье". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение экстренных служб.

По информации собеседника агентства, возгорание началось в деревянной беседке ресторана, расположенного в поселке Андреевка, после чего огонь перекинулся на строения, находящиеся рядом. Быстрому распространению пламени способствовал утеплитель. Пожару был присвоен второй номер сложности.

Площадь горения, по предварительным данным, составляет 600 квадратных метров.

Информации о пострадавших нет. На момент возникновения ЧП внутри ресторана находились 70 человек. Их эвакуировали.

Ранее в Камеруне при пожаре в ночном клубе погибли 16 человек.

Видео: Telegram / SHOT