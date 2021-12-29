В Камеруне при пожаре в ночном клубе погибли 16 человек

Восемь человек были доставлены в медучреждения с травмами.

В числе погибших оказался глава отдела здоровья камерунского минздрава.В результате пожара в ночном клубе в Камеруне погибли 16 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Минсвязи этого государства.

Инцидент произошел 23 января в столице страны – Яунде. По предварительным данным, в подвале развлекательного заведения случилось возгорание, после чего огонь начал стремительно распространяться на все здание. В результате ЧП погибли 16 человек, восемь граждан были доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время ведется расследование произошедшего.

Ранее петербурженка призналась полицейским, что ее дети снежками потушили Вечный огонь.

Видео: Youtube/AFP News Agency