Минимум 7 человек погибли в давке перед матчем Кубка Африки

Еще несколько десятков человек пострадали.

По меньшей мере семь человек погибли в результате давки, зафиксированной во время проведения 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу. В матче были задействованы сборные из Камеруна и Коморских островов. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на главу центрального региона Камеруна Насери Поля Бийа.

В СМИ рассказали, что трагедия произошла на спортивной арене "Олембе" в столице Камеруна Яунде. Игра завершилась победой хозяев футбольного поля со счетом 2:1. На арену пытались проникнуть свыше 50 тысяч человек. Сейчас на объекте могут находиться только 80% из 60 тысяч зрителей, так как по стране введены ограничения из-за распространения коронавируса.

Официальные лица не исключают, что жертв давки среди зрителей может оказаться больше. Травмировались порядка 40 человек. Все они госпитализированы. Некоторые пациенты остаются в тяжелом состоянии.

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Фото и видео: Youtube/CGTN Sports Scene