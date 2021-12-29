Рабочего насмерть засыпало грунтом на стройке у детской больницы на Авангардной

По данному факту проводится проверка.

В Красносельском районе Петербурга выясняются обстоятельства несчастного случая на строительной площадке, в результате которого погиб мужчина. Об этом стало известно Piter.tv.

На строительной площадке за детской больницей № 1 (Авангардная улица) 22 января рабочего придавило грунтом.

Прибывший на место наряд обнаружил труп 36-летнего гражданина Узбекистана, который был подсобным рабочим. По данному факту проводится проверка.

В конце прошлого года в Ленобласти рабочего придавило бетонной плитой. Врачи диагностировали у него синдром длительного сдавления, сочетанную травму, сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер, ушибленную рану волосистой части головы, ушибленную рану подбородка.

Фото: Piter.tv