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Рабочего насмерть засыпало грунтом на стройке у детской больницы на Авангардной
Сегодня, 14:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Рабочего насмерть засыпало грунтом на стройке у детской больницы на Авангардной

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По данному факту проводится проверка.

В Красносельском районе Петербурга выясняются обстоятельства несчастного случая на строительной площадке, в результате которого погиб мужчина. Об этом стало известно Piter.tv.

На строительной площадке за детской больницей № 1 (Авангардная улица) 22 января рабочего придавило грунтом.

Прибывший на место наряд обнаружил труп 36-летнего гражданина Узбекистана, который был подсобным рабочим. По данному факту проводится проверка.

В конце прошлого года в Ленобласти рабочего придавило бетонной плитой. Врачи диагностировали у него синдром длительного сдавления, сочетанную травму, сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер, ушибленную рану волосистой части головы, ушибленную рану подбородка. 

Фото: Piter.tv

Теги: авангардная, стройка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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