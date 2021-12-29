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Петербурженка призналась полицейским, что ее дети снежками потушили Вечный огонь
Сегодня, 11:45
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Петербурженка призналась полицейским, что ее дети снежками потушили Вечный огонь

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Инцидент произошел на Марсовом поле.

В центре Петербурга резвые дети затушили Вечный огонь. Об этом полицейским сообщила мать малышей. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу.

По словам 34-летней жительницы Северной столицы, дети играли в снежки случайно попали комком в огонь, в результате чего тот погас. 

Спустя 10 минут сотрудники "Ленгаза" зажгли пламя на мемориале. На женщину составили административный протокол.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Приморском районе пожилую няню подозревают в избиении воспитанника.

Фото: Piter.tv

Теги: дети потушили вечный огонь, марсово поле, полиция, снежки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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