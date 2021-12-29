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В Приморском районе пожилую няню подозревают в избиении воспитанника
Сегодня, 11:10
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В Приморском районе пожилую няню подозревают в избиении воспитанника

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Мать малыша увидела на записи с камер наблюдения, как воспитательница ударила ее сына.

В полицию Петербурга обратилась семейная пара, которая рассказала стражам порядка, что 63-летняя няня их ребенка поднимает руку на малыша. По информации Piter.tv, по данной ситуации начинается проверка. 

Мать ребенка сообщила, что наняла женщину по устной договоренности. В январе родители заметили, что мальчик начал агрессивно себя вести. Они проверили запись с камер наблюдения, которые установлены в подъезде. На видео они заметили, что пенсионерка поднимает руку на подопечного. Подробности случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что спрос на нянь в Петербурге за год вырос на 58%.

Фото: Pexels

Теги: взрослые, воспитание, дети, няня бьет ребенка, подняла руку на ребенка, пожилая няня, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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