В Приморском районе пожилую няню подозревают в избиении воспитанника

Мать малыша увидела на записи с камер наблюдения, как воспитательница ударила ее сына.

В полицию Петербурга обратилась семейная пара, которая рассказала стражам порядка, что 63-летняя няня их ребенка поднимает руку на малыша. По информации Piter.tv, по данной ситуации начинается проверка.

Мать ребенка сообщила, что наняла женщину по устной договоренности. В январе родители заметили, что мальчик начал агрессивно себя вести. Они проверили запись с камер наблюдения, которые установлены в подъезде. На видео они заметили, что пенсионерка поднимает руку на подопечного. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спрос на нянь в Петербурге за год вырос на 58%.

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