Спрос на нянь в Петербурге за год вырос на 58%

Средняя цена за час работы няни в Петербурге составляет 300 рублей в час.

В пятницу, 21 января, в пресс-службе "Авито Услуги" рассказали Piter.tv, что спрос на нянь в Петербурге в 2021 году увеличился на 58%.

Эксперты связывают рост с возможностью частично выходить на работу и учебные заведения и необходимостью оставить с кем-то детей.

В Петербурге большинство специалистов имеют высшее педагогическое, дефектологическое и психологическое образование, а также стаж работы в школах и детских садах. В зависимости от опыта работы и образования цена за один час работы будет сильно варьироваться. Также на цену влияет и место жительство няни. Средняя цена за работу равна 300 рублей в час. За дополнительную стоимость няня может довести ребенка до школы или на дополнительные занятия, а потом отвезти домой, при этом делая фото- или видеоотчет.

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