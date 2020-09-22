В Камеруне применили слезоточивый газ против демонстрантов

В Дуале протесты всё ещё продолжаются.

В Камеруне силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов, которые устроили акцию протеста против президента страны Поля Бийя и его правительства. Они требуют его отставки.

Протестующие собрались сегодня в городе Дуала. Они призывали к отставке главы государства, а также пели песни. Для разгона протестующих силовики применили водомёты и слезоточивый газ.

В Дуале протесты всё ещё продолжаются. Также они начались в других городах Камеруна - в Бафанге и Бахаме.

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Видео: YouTube / Talk with Mimi Mefo