В релизном трейлере The Texas Chain Saw Massacre показали жестокие расправы

Игра уже доступна на многих платформах.

В интернете официально состоялся релиз кооперативного асимметричного хоррора The Texas Chain Saw Massacre. В настоящее время проект доступен на платформах РС, PlayStation и Xbox. Дополнительно разработчики опубликовали в социальных сетях релизный трейлер компьютерной игры. Известно, что пользователи должны будут выжить, убегая из дома безумной семьи, которая не хочет расставаться со своей добычей. В настоящее время критики признали атмосферность геймплея, назвав игру отлично сбалансированной. Однако они пояснили, что в скором времени противники надоедают, а отсутствие нормального обучения может отпугнуть новичков от проекта. Игроки же публикуют достаточно позитивные отзывы. На текущий момент игру рекомендует 89% покупателей.

Авторы Into the Hive показали геймплей сиквела Chicken Police.

Фото и видео: YouTube / Gun