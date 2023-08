Авторы Into the Hive показали геймплей сиквела Chicken Police

Игра выйдет в свет в следующем году.

Студия разработки The Wild Gentlemen анонсировала в социальных сетях компьютерную игру Chicken Police: Into the Hive Речь идет о продолжении нуарной детективной комедии Chicken Police. На текущий момент создатели выпустили свежий трейлер, в котором показали игровой процесс. Авторы пояснили, что главными героями станут два петуха в роли детективов, которым предстоит отправиться в Улей или гетто для инсектоидов. Персонажи должны узнать о том, куда пропадают трупы насекомых. В результате расследования друзья натолкнутся на заговор, который может грозить всему миру. Известно, что пользователи столкнутся с более чем 30 полностью озвученных персонажей разбросаны и 35 локациями, а также с режимом Technicolor, который сделает чёрно-белую игру цветной.

Напомним, что официальная премьера Chicken Police: Into the Hive ожидается на персональных компьютерах в 2024 году. А в скором времени встретиться с её создателями смогут посетители выставок gamescom, который состоится в период с 23–27 августа, и PAX West с 1 по 4 сентября.

В новом трейлере постапокалиптического боевика Nobody"s Left показали геймплей.

Фото и видео: YouTube / The Wild Gentlemen