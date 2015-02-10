В новом трейлере постапокалиптического боевика Nobody’s Left показали геймплей

У игры еще нет даты выхода.

Польское издательство PlayWay выпустило в социальных сетях новый трейлер будущего приключенческого боевика Nobody"s Left. Некоторые его кадры позаимствованы из ролика, приуроченного к открытию страницы игры в стриминговом сервисе Steam. Однако зрители увидели и ранее непоказанные кадры игрового процесса. Напомним, что работа над проектом ведется независимым геймдизайнер-одиночка, иранский музыкант и саунд-дизайнер Мо Хакзад. Первые материалы игры привлекли внимание общественности, после чего мужчине удалось привлечь в команду несколько специалистов. Теперь же ему удалось получить поддержку студии.

Сюжет расскажет про мрачное будущее человечества, которому удалось выжить после военного апокалипсиса. Суровые условия приводят к тому, что спастись могут лишь те, кто приспособился к новым условиям существования. Авторы обещают пользователям эмоциональный сюжет, множество побочных историй в пасхалках и различные опасностей. Официальная дата релиза игры пока что не названа.

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Фото и видео: YouTube / ThePlayWay