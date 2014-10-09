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В реанимациях сегодня находятся 730 петербуржцев, у которых диагностировали коронавирус
Сегодня, 14:05
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В реанимациях сегодня находятся 730 петербуржцев, у которых диагностировали коронавирус

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В ковидных стационарах проходят лечение 7,8 тыс. горожан.

За минувшие сутки в больницы Северной столицы, которые работают с инфицированными COVID-19 пациентами, поступило 439 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в субботу, 6 ноября.

Лечение в стационарах получают 7 806 больных. За последние 24 часа выписали всего 219 человек. Еще 730 петербуржцев находятся в реанимации, еще 380 подключили к аппаратам ИВЛ. 

Известно, что в городе работают 18 стационаров, которые принимают больных COVID-19. Выделено более 9,4 тыс. коек, однако свободны из них лишь 34%. 

Напомним, что в Петербурге коронавирус обнаружили у 3,1 тыс. жителей. Умерло 86 больных. Власти города призывают жителей не отказываться от вакцинации. Известно, что в Северной столице уже привились около 150 беременных женщин.

Фото: Piter.tv

 

Теги: здоровье, ковидная статистика, оперативный штаб, число госпитализаций
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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