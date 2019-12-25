В Петербурге от коронавируса привились около 150 беременных женщин

Однако это число совсем не устраивает комитет по здравоохранению.

В Петербурге от коронавируса вакцинировались около 150 беременных женщин. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Однако это число совсем не устраивает комитет по здравоохранению. В ближайшее время комитет намерен провести выездные инспекции по городским женским консультациям. По словам Лисовца, беременные могут не знать, что им можно вакцинироваться от ковида. Также комитет хочет выяснить, знают ли об этом сами врачи акушеры-гинекологи.

За время пандемии более 2 тысяч беременных женщин в Петербурге заболели коронавирусом. Медики рекомендуют беременным вакцинироваться. По словам главного врача Санкт-Петербургского государственного центра планирования семьи и репродукции Александра Балдина, для беременных коронавирус опаснее, чем вакцина.

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