В Петербурге более 2 тысяч беременных женщин заболели COVID-19

За время пандемии от коронавируса умерли 13 беременных и один младенец.

За время пандемии в Петербурге более 2 тысяч беременных женщин заболели коронавирусом. Об этом в среду, 7 июля, рассказали медики на пресс-конференции в ТАСС.

Начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яна Панютина рассказала, что в последнее время беременные тяжелее переносят вирус. Это связано с тем, что инфекция поражает многие системы, например, гинекологию или неврологию.

Главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Виталий Беженарь заявил, что за время пандемии от коронавируса умерли 13 беременных и один младенец, у которого помимо вируса был сепсис.

Медики рекомендуют беременным вакцинироваться. По словам главного врача Санкт-Петербургского государственного центра планирования семьи и репродукции Александра Балдина, для беременных коронавирус опаснее, чем вакцина.

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