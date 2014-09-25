В Петербурге коронавирус обнаружили у 3,1 тыс. жителей

В городе зарегистрировали 86 летальных исходов среди пациентов, у которых диагностировали инфекцию.

За минувшие сутки в Северной столице выявили 3 138 новых случаев заражения COVID-19. Отметим, что накануне недуг нашли у большего числа горожан. Об этом Piter.tv сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Вылечиться смогли еще 3,3 тыс. петербуржцев. За этот же период времени ушли из жизни 86 жителей, у которых обнаружили инфекцию.

На сегодняшний день в Петербурге работают 18 стационаров, в которых принимают больных коронавирусом. Для таких пациентов выделено 9,4 тыс. коек. Свободно из них лишь 34%.

Напомним, стали известны условия для смягчения коронавирусных ограничений в Петербурге.

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