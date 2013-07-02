В Петербурге по-прежнему суточное число заболевших COVID-19 превышает 3000 человек

За сутки ковидом заболели 3271 человек.

В Петербурге по-прежнему суточное число заболевших коронавирусом превышает 3000 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом заболели 3271 человек, выздоровели 3 354 человека и 75 петербуржцев не смогли победить вирус.

С начала пандемии коронавирус в Петербурге перенесли 721 410 человек, выздоровели 653 681 человек и еще 24 209 человек скончались от ковида.

Ранее в комздраве представили статистику по тому, как часто дети тяжело переносят COVID-19.

Фото: Piter.TV