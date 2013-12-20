В комздраве представили статистику по тому, как часто дети тяжело переносят COVID-19

В ведомстве отметили, что число заболевших коронавирусом детей возросло.

В октябре у 330 пациентов Детской больница им. Н.Ф.Филатова был обнаружен коронавирус. В сентября их число было на 124 меньше. Об этом сообщила 3 ноября пресс-служба комитета по здравоохранению.

Всего с симптомами ОРВИ в стационар привезли 2476 детей.

В 84% случаев COViD-19 проходит у детей с респираторными проявлениями, у 15% диагностируют пневмонию. Ранее главврач больницы сказала о том, что пневмонию наблюдают у 25% пациентов.

В 3-4 % случаев требуется лечение в условиях отделения реанимации. На ИВЛ находится только 1% пациентов. Также в 1% случаев развивается ковид- индуцированный мультисистемный воспалительный синдром.

На данный момент в детском инфекционном стационаре свободна 71 койка. Еще 15 коек есть в Педиатрическом университете.

Фото: Piter.TV