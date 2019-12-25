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Четверть заболевших детей в Петербурге переносят COVID-19 с пневмонией
Сегодня, 9:35
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Четверть заболевших детей в Петербурге переносят COVID-19 с пневмонией

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Самому маленькому пациенту было всего 14 дней.

Дети стали тяжелее переносить коронавирус. Таким наблюдением о ходе четвертой волны заболеваемости COVID-19 в Петербурге поделилась главный врач детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова Людмила Исанкина. 

Исанкина рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 1 ноября о том, что в реанимации медучреждения на данный момент находятся 4 ребенка с COVID-19, с пневмонией. Двое из них подключены к искусственной вентиляции легких. 

По словам главврача, четверть детей переносят коронавирус с проявлениями пневмонии. Самому маленькому пациенту больницы было всего 2 недели. 

Госпитализация сохраняется на достаточно высоком, по сравнению с летними месяцами, уровне и составляет от 70 до 95 пациентов в сутки. Это дети не только с коронавирусом, но и с другими инфекционными заболеваниями, с пневмониями.

Людмила Исанкина. 

В клинической больнице №5 развернуты 362 койки. 

Ранее представитель Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия сообщала о том, что дети составляют 7-8% от заболевших COVID-19 в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, дети, пневмония
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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