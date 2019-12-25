Четверть заболевших детей в Петербурге переносят COVID-19 с пневмонией

Самому маленькому пациенту было всего 14 дней.

Дети стали тяжелее переносить коронавирус. Таким наблюдением о ходе четвертой волны заболеваемости COVID-19 в Петербурге поделилась главный врач детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова Людмила Исанкина.

Исанкина рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 1 ноября о том, что в реанимации медучреждения на данный момент находятся 4 ребенка с COVID-19, с пневмонией. Двое из них подключены к искусственной вентиляции легких.

По словам главврача, четверть детей переносят коронавирус с проявлениями пневмонии. Самому маленькому пациенту больницы было всего 2 недели.

Госпитализация сохраняется на достаточно высоком, по сравнению с летними месяцами, уровне и составляет от 70 до 95 пациентов в сутки. Это дети не только с коронавирусом, но и с другими инфекционными заболеваниями, с пневмониями. Людмила Исанкина.

В клинической больнице №5 развернуты 362 койки.

Ранее представитель Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия сообщала о том, что дети составляют 7-8% от заболевших COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV