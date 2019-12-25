AHL15 отвечает за способность к многократному цветению.

В растениях нашли ген бессмертия. Об этом заявили ученые из Лейденского университета в Нидерландах в публикации для журнала Nature Plants. Исследователям удалось выявить ген, который раньше не был известен науке. С его помощью однолетние растения продолжают расти даже после цветения, а не погибать.

Ученые проанализировали ген AHL15 у арабидопсиса (Arabidopsis thaliana). Ген определяет, будет ли растение способно к вегетации после цветения. Они напомнили, что процесс вегетации (процесс роста и развития) обеспечивается точками роста. Ими являются группы стволовых клеток, благодаря которым образуются новые стебли с листьями или цветками. У многолетних растений данные точки роста активны, у однолетних зачастую этого не происходит. В случае с подавлением гена AHL15 у многолетних растений, их жизнь сокращается. При сверхэкспрессии AHL15 многолетние растения могут цвести несколько раз.

Ученые уверены что их открытие позволит повысить урожайность сельскохозяйственных культур, а не высеивать их заново ежегодно.

Назван эффективный способ продлить жизнь.