В США рассказали, как пожилым можно продлить себе жизнь.

Назван эффективный способ продлить жизнь. Об этом рассказали ученые из Медицинской школы Стэнфорда в США. Они опубликовали результаты собственного исследования в издании Nature Metabolism. В работе специалисты пришли к выводу, что физические упражнения позволяют восстанавливать сердечные мышцы и увеличивают продолжительность жизни.

Чтобы подтвердить свою теорию ученые провели эксперименты на мышах. В тестах принимали участие мыши с возрастом в 20 месяцев, что соответствует 60-70 человеческим лет, а также грызуны в 3-4 месяца (20-30 человеческих лет). Эффект от упражнений (ежедневной тренировке по беговому колесу) наблюдался только у старых животных. Мышцы пожилых мышей лучше восстанавливались, чем у тех грызунов того же возраста, которые не имели доступа к колесу. Процесс сотрудники медицинской школы связали с омоложением мышечных стволовых клеток. В мышцах эти клетки отвечают за восстановлений поврежденных тканей. С возрастом эта способность у организма постепенно ослабевает.

Исследователи напомнили, что тканеспецифичные стволовые клетки ограничены в возможностях и не могут превращаться в любую другую клетку, как эмбриональные или индуцированные плюрипотентные стволовые клетки.

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