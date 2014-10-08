В районе островов и на правом берегу Днепра уничтожили "опорники" ВСУ

Задача выполнена при помощи "Градов" военнослужащими "Днепра".

Российские артиллеристы из морской пехоты Северного флота нанесли огневое поражение по опорным пунктам противника, расположенным в островной зоне и на правом берегу реки Днепр на терриории Херсонской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что "Грады" выполняют боевые задачи командования по ликвидации объектов противника в любое время суток и при различных погодных условиях. В основном специалисты уничтожают бронированную технику ВСУ, огневые средства, склады со снарядами и укрепленные позиции врага.

... Уничтожили находившийся в них личный состав морской пехоты ВСУ. Выполнив поставленную задачу, боевая машина морпехов быстро покинула позицию и убыла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки. пресс-служба Минобороны РФ

Российские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" БМ-21 всегда остаются в полной боевой готовности. Военнослужащие по команде выезжают из укрытия на огневые позиции, там устанавливают цель и оперативно наносят ей поражение.

ВСУ потеряли до 60 бойцов от действий группировки "Днепр".

Фото и видео: Минобороны России