Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли до 60 бойцов личного состава и две станции радиоэлектронной борьбы в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 октября поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи командования.
Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"
В профильном ведомстве указали, что подразделениями нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 124-й, 126-й и 128-й бригад территориальной обороны, находившихся в районах населенных пунктов Велетенское, Никольское, Антоновка на территории Херсонской области и в районе Беленького в Запорожской области.
Минобороны показало работу вертолетов ВКС РФ в курском приграничье.
Фото и видео: Минобороны России
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