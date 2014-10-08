Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли до 60 бойцов личного состава и две станции радиоэлектронной борьбы в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 октября поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи командования.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

В профильном ведомстве указали, что подразделениями нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 124-й, 126-й и 128-й бригад территориальной обороны, находившихся в районах населенных пунктов Велетенское, Никольское, Антоновка на территории Херсонской области и в районе Беленького в Запорожской области.

Минобороны показало работу вертолетов ВКС РФ в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России