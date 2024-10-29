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Минобороны показало работу вертолетов ВКС РФ в курском приграничье

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Задача на СВо выполнена летчиками на вертолетах Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М.

Российские ударные вертолеты Воздушно-космических сил  нанесли ракетный удар по технике и личному составу Вооруженных сил Украины, размещенных в лесистой местности на приграничной территории в Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что боевая задача выполнена успешно. В работе военнослужащие задействовали экипажи армейской авиации.

Группа из Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По координатам передового наводчика, экипажи нанесли удар.

пресс-служба Минобороны РФ

Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, ка-52м, ми-28нм, ми-35м, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Новости СПб, Мировые новости, События на Украине,

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