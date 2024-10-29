Задача на СВо выполнена летчиками на вертолетах Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М.

Российские ударные вертолеты Воздушно-космических сил нанесли ракетный удар по технике и личному составу Вооруженных сил Украины, размещенных в лесистой местности на приграничной территории в Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что боевая задача выполнена успешно. В работе военнослужащие задействовали экипажи армейской авиации.

Группа из Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По координатам передового наводчика, экипажи нанесли удар. пресс-служба Минобороны РФ

Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России