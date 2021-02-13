Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской области

"Север" выполнил задачу на СВО.

Российские военнослужащие из бригады морской пехоты Черноморского флота отразили атаку противника и уничтожили колонну техники Вооруженных сил Украины, размещенные в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что боевая задача выполнена силами "Северной" группировки войск. Противник пытался атаковать позиции Вооруженных сил РФ и отправил в сражение собственную колонну бронированных машин. В том числе речь идет о двух танках. Однако объекты ВСУ были выявлены операторами разведывательных беспилотников.

Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ. Противник, не выдержав натиска, оставил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику, предоставленные странами НАТО. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа танка Т-80БВМ.

Фото и видео: Минобороны России