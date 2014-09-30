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Минобороны показало кадры боевой работы экипажа танка Т-80БВМ

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Боевые действия велись на Красноармейском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа танка Т-80БВМ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские танкисты уничтожили опорный пункт украинских войск. Боевые действия велись на Красноармейском направлении. Цель была поражена с закрытой огневой позиции. Корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами беспилотной авиации.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа танка Т-90.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, танк т-80бвм
Категории: Лента новостей, Новости России,

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