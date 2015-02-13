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Минобороны показало кадры боевой работы экипажа танка Т-90

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Российские танкисты подавляют огневые точки украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа танка Т-90 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские танкисты подавляют огневые точки украинских войск. В боевых действиях принимали участие военнослужащие группировки войск "Юг". Также в военном ведомстве отметили, что экипажи танков обеспечивают мощную огневую поддержку штурмовым пехотным подразделениям.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-35с.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, танк т-90
Категории: Лента новостей, Новости России,

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