Минобороны показало кадры боевой работы экипажа танка Т-90

Минобороны показало видео боевой работы экипажа танка Т-90 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские танкисты подавляют огневые точки украинских войск. В боевых действиях принимали участие военнослужащие группировки войск "Юг". Также в военном ведомстве отметили, что экипажи танков обеспечивают мощную огневую поддержку штурмовым пехотным подразделениям.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-35с.
Видео: Минобороны России
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