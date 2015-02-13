Минобороны показало кадры боевой работы экипажа танка Т-90

Российские танкисты подавляют огневые точки украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа танка Т-90 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские танкисты подавляют огневые точки украинских войск. В боевых действиях принимали участие военнослужащие группировки войск "Юг". Также в военном ведомстве отметили, что экипажи танков обеспечивают мощную огневую поддержку штурмовым пехотным подразделениям.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-35с.

Видео: Минобороны России