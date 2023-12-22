Ответственность за ракетные удары взял на себя Корпус стражей исламской революции Ирана.

В районе консульства США в иракском Эрбиле прогремели взрывы. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на органы безопасности Ирака.

Инцидент произошел в ночь на 16 января. Взрывы прогремели рядом с консульством США и аэропортом на севере Ирака. Авиарейсы были временно приостановлены из-за ракетной атаки. Отмечается, что все направленные в сторону консульства ракеты были сбиты, но не было ясности, откуда был проведен запуск. Позже стало известно, что ответственность за ракетные удары взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Ранее Байден заявил, что считает хуситов террористами.

Видео: Telegram / SHOT