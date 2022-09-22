В районе Северска ВКС поразили пункт дислокации и склад бригад Украины

Игорь Конашенков рассказал о работе в ДНР.

В районе Северска, расположенного на территории Донецкой народной республики, воздушно-космические силы РФ поразили высокоточными ракетами пункт дислокации и склад двух бригад противника. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что операция выполнена высокоточным оружием воздушного базирования.

Поражен временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Северск. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Во время ударов ВС РФ уничтожили более 90 украинских военнослужащих, а также 15 единиц военной техники и свыше тысячи боеприпасов к минометному оружию.

МО РФ: ВСУ выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории в районе ЗАЭС.

Фото и видео: Минобороны России