МО РФ: ВСУ выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории в районе ЗАЭС

Вооруженные силы Украины выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории в районе Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление об этом сделал в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 сентября официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что говорит об обстреле за последние сутки. При этом ответным огнем ВС РФ подавали боевые подразделения противников.
Выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обстрел вёлся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Минобороны объявило о возвращении 55 военнопленных с Украины.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все