МО РФ: ВСУ выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории в районе ЗАЭС

Игорь Конашенков рассказал о том, что позиции противника были подавлены.

Вооруженные силы Украины выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории в районе Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление об этом сделал в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 сентября официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что говорит об обстреле за последние сутки. При этом ответным огнем ВС РФ подавали боевые подразделения противников.

Выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обстрел вёлся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Минобороны объявило о возвращении 55 военнопленных с Украины.

Фото и видео: Минобороны России