Минобороны объявило о возвращении 55 военнопленных с Украины

Игорь Конашенков рассказал о возвращении домой из-под контроля ВСУ военных ВС РФ, ДНР и ЛНР.

Российское министерство по обороне объявило о возвращении 55 военнопленных с территории Украины. Соответствующее заявление сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного утреннего брифинга с журналистами от 22 сентября. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что обмен состоялся на представителей Вооруженных сил России, а также сил Луганской и Донецкой народных республик. Армия полагает, что в плену этим лицам грозила смертельная опасность.

В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 55 военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России