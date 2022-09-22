Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации

Российское министерство по бороне показало кадры работы реактивных систем залпового огня "Смерч" во время специальной военной операции. Известно, что кадры сделаны представителями Западного военного округа. Специалисты отметили, что ВС Ф продолжают атаковать объекты военной инфраструктуры противника, а также технику ВСУ.
Все, что нам необходимо, – это получить данные от разведки, и соответственно, нанести удар… были получены координаты, и нанесен своевременный удар. В башню танка попал.
Николай, начальник боевого расчета
В Минобороны РФ уточнили, что на боевые дивизионы РСЗО "Смерч" возложены задачи по ликвидации особо важных объектов. В частности, бойцы выводят из строя арсеналы с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, поражают командные пункты, узлы связи и средства ПВО на большом удалении. Речь идет о дальности полета ракет до 70-90 километров.
Минобороны РФ показало подготовку экипажей Т-72, Т-80 и БМП к боевой работе в зоне СВО.
Фото и видео: Минобороны России
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