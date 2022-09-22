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Минобороны РФ показало подготовку экипажей Т-72, Т-80 и БМП к боевой работе в зоне СВО

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Инструктор рассказал о подготовке экипажей для работы на СВО.

Российское министерство по обороне показало подготовку экипажей отечественных танков Т-72, Т-80 и боевых машин пехоты к боевой работе штурмовых отрядов в зоне специальной военной операции. Известно, что миссии выполняются представителями Центрального военного округа. На практике солдат отрабатывают мастерство ведения огня по противнику из штатного вооружения, по различным видам мишеней, в статике и в движении.

Подготовили более 50 экипажей. Это вождение, стрельба с места, с ходу. Грубо говоря, 10 дней. Есть люди, которые хотят, стремятся, задают вопросы, <...> и мы натаскиваем до тех пор, пока военнослужащий не становится профессиональным.

Александр, инструктор

Дополнительно с военнослужащими проводятся занятия по тактической медицине. Экипажи учатся оказывать первую помощь раненым. После подготовки военные пополняют ряды на СВО. Они отправляются в подразделения, которые занимаются ликвидацией бронетехники, опорных пунктов и живой силы ВСУ.

Минобороны показало кадры с захваченной украинской бронетехникой.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: минобороны, сво, т-72, т-80, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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