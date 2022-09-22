Минобороны показало кадры с захваченной украинской бронетехникой

В военном ведомстве рассказали о сражении с ВСУ в ходе СВО.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры с бронированной техникой, захваченной десантниками в ходе уничтожения подразделений украинских войск в ходе проведения специальной военной операции. Известно, что военные получили контроль над БТР-3У украинского производства. На данной технике было установлено западное вооружение. Также противник бросил на позиции БМП-2, поставленную киевскому режиму в качестве военной помощи Европой.

Завязался бой с превосходящими силами противника... был ранен номер расчета установки ПТУР, и замполит сам с ней встал... в результате боя, который продолжался весь день, лично уничтожил 5 БМП, 1 МТЛБ. Александр, заместитель командира батальона

Шойгу: увеличение численности ВС связано с агрессией Запада.

Фото и видео: Минобороны России