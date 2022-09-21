Шойгу: увеличение численности ВС связано с агрессией Запада

Глава Минобороны РФ рассказал о том, что Запад продолжает пытаться противодействовать Москве.

Решение увеличить с 1 января 2023 года постоянную численность Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих, было продиктовано агрессивной стратегией и внешним военно-политическим курсом со стороны коллективного Запада. Соответствующее заявление в ходе селекторного заседания в военном ведомстве с коллегами сделал министр по обороне Сергей Шойгу. Он пояснил, что постановление принято решением верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Коллективный Запад во главе с США продолжает курс на сдерживание РФ и ее союзников, путём оказания помощи и всесторонней поддержки вооружённым силам Украины. В том числе - прямыми поставками различных видов вооружения и боеприпасов. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

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Фото и видео: Минобороны России