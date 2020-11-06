Песков: правительство определит категории граждан, кто получит отсрочку

В Кремле рассказали, кто будет принимать решения по призыву.

Российское правительство в кратчайшие сроки определит категории граждан, получающих отсрочку от частичной мобилизации. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал официальный представитель президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются правительством РФ. Это будет определено правительством. Естественно, в кратчайшие сроки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что днем 21 сентября Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главы регионы получили поручения организовать призыв на службу граждан в том количестве и сроках, которые определило министерство по обороне РФ.

Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели.

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