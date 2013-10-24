Военные сбили боевой самолет ВСУ на территории ДНР.

Средства российской противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции сбили украинский самолет МиГ-29 в Донецкой народной республике, а также перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства и десять снарядов для РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS американского производства. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на регулярном брифинге от 10 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Платоновка сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow и 10 реактивных снарядов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что в общей сложности с начала проведения специальной военной операции российскими военнослужащими поражен 441 самолет, 238 вертолетов, 4 563 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 424 зенитных ракетных комплекса противника.

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Фото и видео: Минобороны России