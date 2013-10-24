Игорь Конашенков рассказал об успехах СВО.

Российские военнослужащие за последние сутки на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции уничтожили до 40 человек личного состава Вооруженных сил Украины и самоходную артиллерийскую установку "Акация". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что вблизи населенного пункта Ольговка поражен склад противника, относящийся к 121-й бригаде территориальной обороны.

В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также САУ "Акация". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские войска пресекли деятельность четырех украинских ДРГ.

Фото и видео: Минобороны России